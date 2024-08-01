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12:09, 1 августа 2024Мир

Ликвидация еще одного лидера ХАМАС попала на видео

ЦАХАЛ показал кадры ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой разведки ISA опубликовала официальное заявление и кадры ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Видео доступно в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удары в районе Хан-Юниса. После разведывательной оценки обстановки подтвердилось, что Мухаммед Дейф был ликвидирован при авиаударе», — говорится в сообщении.

31 июля также стало известно, что ЦАХАЛ ракетным ударом уничтожил главу политбюро палестинского исламистского радикального движения ХАМАС Исмаила Хания. При этом представители израильской армии отказались взять на себя ответственность за этот инцидент. «Тель-Авив не берет на себя ответственность за случившееся», — указали в пресс-службе ЦАХАЛ.

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      Дмитрий Сотак
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