В Израиле высказались о гибели лидера ХАМАС

Израиль не возьмет на себя ответственность за убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявила Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.
«Тель-Авив не берет на себя ответственность за случившееся», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Глава политбюро ХАМАС Хания погиб в ночь на 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение «вероломным» и обвинив в нем «сионистов».
Представитель движения в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за убийство Хании лежит на Израиле и США и оно было согласовано с Вашингтоном.