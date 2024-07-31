В Израиле высказались о гибели лидера ХАМАС

ЦАХАЛ: Израиль не возьмет на себя ответственность за гибель Хании

Израиль не возьмет на себя ответственность за убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявила Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.

«Тель-Авив не берет на себя ответственность за случившееся», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб в ночь на 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение «вероломным» и обвинив в нем «сионистов».

Представитель движения в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за убийство Хании лежит на Израиле и США и оно было согласовано с Вашингтоном.