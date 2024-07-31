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13:53, 31 июля 2024Мир

В Израиле высказались о гибели лидера ХАМАС

ЦАХАЛ: Израиль не возьмет на себя ответственность за гибель Хании
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израиль не возьмет на себя ответственность за убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявила Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.

«Тель-Авив не берет на себя ответственность за случившееся», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб в ночь на 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение «вероломным» и обвинив в нем «сионистов».

Представитель движения в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за убийство Хании лежит на Израиле и США и оно было согласовано с Вашингтоном.

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      Дарья Устьянцева
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