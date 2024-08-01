В Госдуме ответили на вопрос о цитировании не зарегистрированных в Роскомнадзоре каналов

Хинштейн заявил, что закон о верификации блогеров не запрещает их цитирование

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ответил на вопрос о том, действительно ли закон о верификации каналов и блогов, на которые подписано не менее десяти тысяч человек, предполагает запрет на цитирование страниц, владельцы которых не зарегистрировались в Роскомнадзоре. Комментарий приводит РИА Новости.

«Закон (...) не вводит запрет на цитирование, в этом смысле я не вижу рисков», — сообщил Хинштейн.

В беседе с телеканалом «Звезда» депутат также заявил, что в законе не говорится об ответственности за цитирование незарегистрированных каналов. «Пока мы это не обсуждали», — сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли введение каких-либо санкций за цитирование таких блогеров и каналов.

Госдума 30 июля приняла поправку, согласно которой блогеры, у которых не менее десяти тысяч подписчиков, будут обязаны сообщать о себе в Роскомнадзор. Новые нормы при вступлении в силу коснутся владельцев страниц в соцсетях, а также администраторов публичных каналов в мессенджерах.

Перед этим Хинштейн сообщил, что отсутствие верификации не будет приводить к запрету для блогера дальше вести страницу. Однако, по словам депутата, таким блогерам нельзя будет размещать у себя рекламу, а другие каналы не должны репостить их сообщения.

