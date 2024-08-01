Илон Маск раскрыл секрет мотивирующего на свершения завтрака

Миллиардер Илон Маск поделился рецептом мотивирующего на свершения завтрака

Илон Маск, американский миллиардер и основатель Tesla, поделился с пользователями сети Х (бывший Twitter) рецептом мотивирующего на свершения завтрака. Об этом пишет Daily Star.

Маск опубликовал пост, в котором раскрыл секрет своего любимого вида первого за день приема пищи, состоящего из куска стейка с яйцами и кофе. По его словам, такой прием пищи богат протеином, и именно этим хорош, заряжая энергией с самого утра. Многие пользователи согласились с Маском и признались, что тоже любят так завтракать.

Однако пост миллиардера прокомментировал врач Хамдан Абдулла Хамед, который отметил, что в таком выборе еды есть свои плюсы и минусы. По его словам, в этом завтраке содержится значительное количество белков и жиров, благодаря которым человек может почувствовать себя энергичным и сытым. Однако нет клетчатки, из-за чего могут возникнуть проблемы с пищеварением.

Стейк и яйца богаты белком, который необходим для восстановления и роста мышц, а также содержат такие важные витамины и минералы, как железо, витамин B12 и холин. Кофе, с другой стороны, может повысить бдительность и концентрацию внимания благодаря содержанию кофеина. Однако важно учитывать баланс питательных веществ в любом приеме пищи. Хотя такой завтрак может быть полезен в кратковременной перспективе, в нем может не хватать клетчатки, которая крайне важна для здоровья пищеварительной системы, а также разнообразных витаминов и минералов, содержащихся во фруктах и овощах Хамдан Абдулла Хамед Врач

Ранее сообщалось, что Илон Маск прокомментировал сообщения, что у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова есть более ста биологических детей. Бизнесмен пошутил о сотне детей Дурова и назвал эту цифру уровнем новичка.