Илон Маск пошутил о сотне детей Павла Дурова

Маск назвал сто биологических детей Дурова уровнем новичка

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал сообщения о том, что у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова есть более ста биологических детей. Об этом Маск написал в социальной сети X.

Маск пошутил о сотне детей Дурова и назвал эту цифру уровнем новичка. «"Уровень новичка" — Чингисхан», — написал он. Согласно легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было около 600 детей. У самого Илона Маска их 12.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров оказался отцом более 100 детей. Он признал, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, чтобы семья могла завести ребенка. Дуров добавил, что планирует открыть код своей ДНК, чтобы его биологические дети могли легче найти друг друга.