Павел Дуров оказался отцом более 100 детей

Дуров узнал, что у него более 100 биологических детей после донорства спермы

Создатель Telegram Павел Дуров узнал, что оказался отцом более 100 биологических детей. Об этом он написал в своем канале.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — задался вопросом предприниматель.

Он пояснил, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, чтобы семья могла завести ребенка. По словам Дурова, руководитель клиники сказал ему, что высококачественный донорский материал является дефицитным, и призвал сдавать больше, чтобы анонимно помочь большему количеству пар.

«Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня зарегистрироваться для донорства спермы. Моя прошлая донорская деятельность помогла более чем ста парам в 12 странах завести детей», — написал бизнесмен.

Он также заявил, что планирует открыть код своей ДНК, чтобы его биологические дети могли легче найти друг друга. Дуров также намерен популяризировать идею донорства и мотивировать к нему больше здоровых мужчин, чтобы семьи, пытающиеся завести детей, имели больше возможностей.

Ранее подруга основателя мессенджера Telegram петербурженка Ирина Болгар заявила, что родила от него двух сыновей и дочь. По ее словам, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Сам Дуров информацию не прокомментировал.

