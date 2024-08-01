Искусствовед заметил утерянный портрет XVI века на заднем плане на снимке в соцсети

В Британии искусствовед нашел утерянный портрет XVI века, заметив его на фото

Знаменитый портрет короля Генриха VIII, долгое время считавшийся утерянным, был найден в Британии после того, как искусствовед заметил его на заднем плане фотографии, выложенной в социальных сетях. Об этом пишет Independent.

Картина, о которой идет речь, была частью знаменитого набора из 22 портретов, заказанного в конце XVI века изготовителем гобеленов Ральфом Шелдоном. Изначально портрет висел в Уэстон-Хаусе, доме Шелдона в графстве Уорикшир, но до наших дней дошло лишь несколько картин из этой коллекции.

Искусствовед Адам Бусякевич, работающий консультантом в известном аукционном доме Sotheby's, заметил картину на заднем плане на снимке, размещенном военным ведомством Уорикшира в соцсети X (бывший Twitter) 4 июля. На аккаунте выложили фотографию с приема в особняке Шайр-Холл. В своем блоге Бусякевич объяснил, что характерная дугообразная верхняя часть является отличительной чертой картин из набора Шелдона. Кроме того, именно этот портрет Генриха изображен в миниатюре на гравюре художника Генри Шоу, которая изображает галерею в Уэстон-Холле, где раньше висел портрет.

Как только искусствовед сообщил о своих догадках местным властям, его пригласили взглянуть на картину. После подтверждения теории Бусякевича портрет был перемещен в Центр музейных коллекций Уорикшира для дальнейшего изучения. Бусякевич сказал, что не может назвать точную стоимость картины, однако другие картины из коллекции Шелдона были проданы примерно за 200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 21,8 миллиона рублей).

Набор из 22 картин Шелдона был когда-то продан с аукциона, и большинство из них до сих пор не найдены. Сейчас ведутся исследования, чтобы выяснить, что случилось с портретом Генриха VIII и как он попал в Шайр-Холл.

Ранее в Испании мужчина, владевший картиной известного художника, принял ее за копию и продал за бесценок. Речь идет о работе Эдгара Дега.