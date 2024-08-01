Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:18, 1 августа 2024Из жизни

Искусствовед заметил утерянный портрет XVI века на заднем плане на снимке в соцсети

В Британии искусствовед нашел утерянный портрет XVI века, заметив его на фото
Генрих VIII

Генрих VIII. Фото: anonymous / Wikimedia

Знаменитый портрет короля Генриха VIII, долгое время считавшийся утерянным, был найден в Британии после того, как искусствовед заметил его на заднем плане фотографии, выложенной в социальных сетях. Об этом пишет Independent.

Картина, о которой идет речь, была частью знаменитого набора из 22 портретов, заказанного в конце XVI века изготовителем гобеленов Ральфом Шелдоном. Изначально портрет висел в Уэстон-Хаусе, доме Шелдона в графстве Уорикшир, но до наших дней дошло лишь несколько картин из этой коллекции.

Искусствовед Адам Бусякевич, работающий консультантом в известном аукционном доме Sotheby's, заметил картину на заднем плане на снимке, размещенном военным ведомством Уорикшира в соцсети X (бывший Twitter) 4 июля. На аккаунте выложили фотографию с приема в особняке Шайр-Холл. В своем блоге Бусякевич объяснил, что характерная дугообразная верхняя часть является отличительной чертой картин из набора Шелдона. Кроме того, именно этот портрет Генриха изображен в миниатюре на гравюре художника Генри Шоу, которая изображает галерею в Уэстон-Холле, где раньше висел портрет.

Как только искусствовед сообщил о своих догадках местным властям, его пригласили взглянуть на картину. После подтверждения теории Бусякевича портрет был перемещен в Центр музейных коллекций Уорикшира для дальнейшего изучения. Бусякевич сказал, что не может назвать точную стоимость картины, однако другие картины из коллекции Шелдона были проданы примерно за 200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 21,8 миллиона рублей).

Материалы по теме:
«Я позволял себе шалость» Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
«Я позволял себе шалость»Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
29 августа 2020
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021
Неуловимые воры 20 лет похищали и уничтожали музейные ценности на миллионы долларов. Почему их не могли поймать?
Неуловимые воры 20 лет похищали и уничтожали музейные ценности на миллионы долларов.Почему их не могли поймать?
11 июля 2023

Набор из 22 картин Шелдона был когда-то продан с аукциона, и большинство из них до сих пор не найдены. Сейчас ведутся исследования, чтобы выяснить, что случилось с портретом Генриха VIII и как он попал в Шайр-Холл.

Ранее в Испании мужчина, владевший картиной известного художника, принял ее за копию и продал за бесценок. Речь идет о работе Эдгара Дега.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Начался большой обмен заключенными между Россией и странами НАТО. Кого освободит Москва?

      На Сахалине выловили устрицу-рекордсмена

      Звезда «Дома-2» показала лицо с синяками после похода к косметологу

      Масштабный лесной пожар на популярном у россиян курорте попал на видео

      Бывшего адвоката Новикова заочно арестовали по делу о госизмене

      Король Карл III перестал отвечать на звонки принца Гарри

      Итальянская боксерша объяснила отказ от боя с провалившей гендерный тест соперницей

      В Старом Осколе редкий зверь заглянул на базу отдыха и попозировал на камеру

      Искусствовед заметил утерянный портрет XVI века на заднем плане на снимке в соцсети

      Япония захотела создать торговый маршрут в обход России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше