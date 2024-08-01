Лишенного выступлений Урганта нашли на афише музыкального фестиваля

На фестивале «Антон тут рядом» 21 августа в Петербурге выступит Гриша Ургант

Телеведущий Иван Ургант примет участие в музыкальном фестивале «Антон тут рядом», организованном одноименным благотворительным фондом. Об этом стало известно из афиши мероприятия, опубликованной на сайте.

Фестиваль «Антон тут рядом» состоится 21 августа в Петербурге и пройдет на территории Севкабель Порта. Иван выступит с музыкальным номером под сценическим псевдонимом Гриша Ургант. В программе он представлен так: «певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый».

Недавно шоумен высказался о своей возможной эмиграции из-за невозможности вернуться в эфир телевидения. Ранее сообщалось, что фильму «Во сне ты горько плакал», главную роль в котором исполнил Иван Ургант, отказали в прокатном удостоверении в России.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в феврале 2022 года, как и ряд других развлекательных программ. А сам ведущий покинул Россию на фоне специальной военной операции. В 2023 году Иван вернулся в страну и начал участвовать в различных YouTube-проектах в качестве приглашенного гостя.