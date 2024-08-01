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21:54, 1 августа 2024Россия

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли женщину

МЧС: из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли женщину

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, обрушившегося после взрыва газа, спасли женщину. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС России.

«Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли еще одну женщину. Работы продолжаются», — уточнили в ведомстве.

Ранее в оперативных службах сообщали, что под завалами могут находиться три человека. Работы на месте обрушения будут вестись всю ночь. По информации источника, пострадали 13 человек, из них семеро детей.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром в четверг, 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения. Жертвами происшествия стали два человека, заявили в МЧС.

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      Марина Совина
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