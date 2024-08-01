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19:36, 1 августа 2024Россия

Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло

МЧС России: число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Число погибших при обрушении жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до двух. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели МЧС России извлекли еще одну погибшую», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что поисково-спасательные работы на данный момент продолжаются.

Ранее сообщалось об одном погибшем при взрыве газа и обрушении подъездов.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром в четверг, 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения. Известно, что под завалами еще остаются люди.

Очевидцы сообщили, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных, одетых в форму работников газовой службы. Местные жители отметили, что они ходили по квартирам и якобы проверяли оборудование, а один из них ударил по газовой трубе.

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      Никита Абрамов
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