Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло

МЧС России: число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух

Число погибших при обрушении жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до двух. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели МЧС России извлекли еще одну погибшую», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что поисково-спасательные работы на данный момент продолжаются.

Ранее сообщалось об одном погибшем при взрыве газа и обрушении подъездов.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром в четверг, 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения. Известно, что под завалами еще остаются люди.

Очевидцы сообщили, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных, одетых в форму работников газовой службы. Местные жители отметили, что они ходили по квартирам и якобы проверяли оборудование, а один из них ударил по газовой трубе.