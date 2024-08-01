Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло

Число погибших при обрушении жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до двух. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«В Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели МЧС России извлекли еще одну погибшую», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что поисково-спасательные работы на данный момент продолжаются.
Ранее сообщалось об одном погибшем при взрыве газа и обрушении подъездов.
Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром в четверг, 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения. Известно, что под завалами еще остаются люди.
Очевидцы сообщили, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных, одетых в форму работников газовой службы. Местные жители отметили, что они ходили по квартирам и якобы проверяли оборудование, а один из них ударил по газовой трубе.