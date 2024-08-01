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13:49, 1 августа 2024Россия

Один человек погиб при обрушении подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

ТАСС: один человек погиб при обрушении подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Фото: Пресс-служба главы города Нижнего Тагила / РИА Новости

При обрушении двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, погиб один человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, под завалами остаются еще восемь человек.

В свою очередь, МЧС России сообщило в Telegram о 10 пострадавших, среди которых пятеро детей. Информацию о погибших ведомство не публиковало.

Ранее в сети появилось видео спасения трехмесячного младенца из-под завалов пятиэтажки. На записи видно, как женщина в гражданской одежде относит грудного ребенка подальше от обломков здания и передает медикам.

Утром 1 августа в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды здания. На месте происшествия продолжают работать спасатели, которые разбирают завалы.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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