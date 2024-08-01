Появилось видео спасения трехмесячного младенца из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Mash опубликовал видео спасения младенца из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

В сети появились кадры спасения младенца из-под завалов обрушившихся подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле в первые минуты после взрыва. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как женщина в гражданской одежде относит грудного ребенка подальше от обломков здания и передает медикам. В этот момент за кадром кто-то кричит, предупреждая об опасности повторного обрушения: «Реально все уходите оттуда! Вы что, блин!»

Ранее также появилось видео с попыткой спасателя докричаться до ребенка, который оказался под завалами. На записи видно, как сотрудник МЧС узнает у пострадавшего о его состоянии, после чего заверяет, что экстренные службы доберутся до него.

О взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажке на Сибирской улице в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. В результате произошло обрушение подъездов. По последним данным МЧС, пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.