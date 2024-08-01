Попытка докричаться до ребенка под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле попала на видео

Появилось видео с попыткой докричаться до ребенка под завалами в Нижнем Тагиле

В сети появилось видео с попыткой спасателя докричаться до ребенка, находящегося под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле, частично обрушившейся после взрыва. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно, как сотрудник МЧС пытается узнать у ребенка, есть ли у него кровотечение. «Вроде, идет [кровь], кричит», — передает спасатель слова пострадавшего коллегам, а затем громко успокаивает мальчика, что сотрудники экстренных служб пробьются к нему.

Ранее стало известно, что одной из местных жительниц из-под завалов дозвонился сын. Он сообщил, что ему зажало ногу. Кроме того о криках, раздающихся из-под обломков, сообщали очевидцы.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке на Сибирской улице в Нижнем Тагиле утром 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды здания. По последним данным, пострадали семь человек. Под завалами остаются люди.