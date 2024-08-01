Очевидцы сообщили о криках ребенка под завалами двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Mash: очевидцы сообщили о криках ребенка под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Очевидцы сообщили о криках ребенка под завалами двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, всего под завалами могут находиться девять человек. Также сообщается, что в больницу увезли шесть человек, которых уже спасли.

Mash сообщил о состоянии нескольких пострадавших — один мужчина и пенсионерка находятся в тяжелом состоянии, еще четыре ребенка — в среднем. Продолжаются поиски людей под завалами.

О взрыве газа в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газового баллона. Также рассматриваются версии о взрыве газового оборудования в доме. Нескольких человек, среди которых два ребенка, уже спасли из-под обломков.