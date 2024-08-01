Взрыв прогремел в жилом доме в российском городе

Tagilcity: газ взорвался в жилом доме в Нижнем Тагиле, часть здания рухнула

В Нижнем Тагиле прогремел взрыв в жилом доме на улице Сибирской, там взорвался газ. В результате случившегося рухнула часть здания. Об этом сообщило сетевое издание Tagilcity.

Горожане отметили, что к месту выдвинулись представители экстренных служб и бригады скорой помощи. Сведений о пострадавших в российском городе пока не поступало.

Очевидцы пояснили, что взрыв был такой мощности, что в соседних домах вынесло окна. Власти Свердловской области пока ситуацию не комментировали.

До этого стало известно, что в селе Тополево в Хабаровском крае пять человек пострадали при взрыве газа в квартире.

Женщину, мужчину и троих детей тогда доставили в больницу. Подробностей об их состоянии не приводилось.