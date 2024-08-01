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11:42, 1 августа 2024Силовые структуры

По факту обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело

В Нижнем Тагиле по факту обрушения двух подъездов жилого дома возбуждено дело
Начало событий в новости Взрыв прогремел в жилом доме в российском городе

Фото: Пресс-служба главы города Нижнего Тагила / РИА Новости

В Нижнем Тагиле по факту обрушения двух подъездов многоквартирного жилого дома возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Отмечается, что на место происшествия направлена усиленная следственная группа. Специалисты проводят фиксирование и изъятие вещественных доказательств, опрашивают свидетелей и назначают комплекс экспертиз. Ход расследования находится на контроле руководства областного следственного управления СК России.

Взрыв газа в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газового баллона.

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      Анна Габай
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