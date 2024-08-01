Младенцев достали из-под завалов после обрушения части дома в Нижнем Тагиле

Mash: двух младенцев достали из-под завалов после взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Двух младенцев удалось достать из-под завалов после обрушения части дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле, в котором взорвался газ. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Данных о состоянии новорожденных издание не привело. Как заявили ТАСС в экстренных службах, пять человек пострадали при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Свердловской области.

Представители МЧС отметили, что эвакуация жильцов в Нижнем Тагиле продолжается.

По данным некоторых Telegram-каналов, еще один ребенок просит о помощи из-под завалов после обрушения подъезда на Сибирской улице в Нижнем Тагиле.

О взрыве газа в жилом доме в Свердловской области стало известно утром 1 августа. Очевидцы рассказали, что взрыв был такой мощности, что в соседних домах вынесло окна. Власти российского региона пока произошедшее не комментировали.