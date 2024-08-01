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11:49, 1 августа 2024Россия

Ребенок дозвонился до матери из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Находившийся под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле ребенок позвонил матери

Фото: пресс-служба главы города Нижнего Тагила / РИА Новости

Мальчик, который оказался под завалами пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, смог дозвониться до матери. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, мальчик дозвонился до мамы и сообщил, что ему зажало ногу. При обрушении пострадали три ребенка, среди которых два 11-летних мальчика. Под завалами, по предварительным данным, остаются 7 человек. Спасатели в ближайшее время организуют минуту тишины.

Взрыв в пятиэтажке в Свердловской области прогремел утром в четверг, 1 августа. Обрушились первый и второй подъезды пятиэтажного дома, в результате чего оказались разрушены около 15 квартир. Пострадали, по последним данным, семь человек.

После взрыва газа в доме произошло несколько обрушений. Никто из спасателей и очевидцев случившегося травмы не получил. В Нижнем Тагиле после происшествия ввели режим ЧС.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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