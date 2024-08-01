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11:18, 1 августа 2024Россия

В Нижнем Тагиле после обрушения двух подъездов пятиэтажки ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле после обрушения подъездов пятиэтажки из-за взрыва

Кадр: Telegram-канал Mash

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Нижнем Тагиле после обрушения двух подъездов в многоэтажке из-за взрыва газа. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

Как уточнил впоследствии глава города Владислав Пиняев в Telegram-канале, режим ЧС ввели на территории Дзержинского района города. «По последним данным, пострадало семь человек, из них пятеро детей. Госпитализированы двое взрослых», — сообщил он.

Взрыв в пятиэтажке в Свердловской области прогремел утром в четверг, 1 августа. Обрушились первый и второй подъезды пятиэтажного дома, в результате чего оказались разрушены около 15 квартир. На место происшествия выехал губернатор Свердловской области.

Под завалами могут находиться люди, сотрудники МЧС уже спасли из-под обломков двух младенцев. В пятиэтажке Нижнего Тагила после взрыва газа произошло несколько обрушений. При этом не пострадали ни жители дома, ни разбирающие завалы спасатели.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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