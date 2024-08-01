В пятиэтажке в Нижнем Тагиле после взрыва газа произошло повторное обрушение

После взрыва в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошло повторное обрушение

После взрыва газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошло повторное обрушение. Об этом сообщает портал 72.RU в своем Telegram-канале.

Момент повторного частичного обрушения попал на видео. На выложенных кадрах слышен шум падающих бетонных конструкций, после чего над местом происшествия виден столб пыли.

По сообщению МЧС, в здании обрушились сразу два поъезда.

О взрыве газа в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газового баллона. Под завалами могут находиться жильцы. Нескольких человек, среди которых два ребенка, уже спасли из-под обломков.