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11:04, 1 августа 2024Россия

Описан масштаб разрушений после взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Около 15 квартир полностью разрушены из-за взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Кадр: Telegram-канал «E1.RU»

Около 15 квартир оказались полностью разрушены из-за взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Масштаб разрушений раскрыл источник ТАСС в оперативных службах.

Как уточнило МЧС в Telegram-канале, из-за взрыва газа обрушились первый и второй этажи пятиэтажного дома. Из-под завалов спасателям удалось спасти трех человек. Там еще могут находиться люди.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме Нижнего Тагила утром в четверг, 1 августа. Очевидцы рассказали, что он был такой мощности, что в соседних домах выбило окна. Из-под завалов обрушившегося подъезда уже спасли двух младенцев. Пострадали, по неофициальным данным, шесть человек.

В сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что жилой дом частично разрушен, сотрудники оперативных служб уже разбирают завалы. После взрыва газа в пятиэтажке произошло повторное обрушение, его момент попал на видео.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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