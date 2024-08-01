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10:42, 1 августа 2024Россия

Появилась информация о пострадавших из-за взрыва в российской пятиэтажке

Mash: шесть человек пострадали из-за взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Кадр: Telegram-канал Mash

В результате взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, в том числе дети. Информация об этом появилась у Telegram-канала Mash.

По информации издания, сейчас на месте работают спасатели, которые разбирают завалы. Состояние пострадавших не уточняется.

О взрыве в многоквартирном жилом доме на улице Сибирская в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. Предварительно, взорвался газ. По словам очевидцев, в соседних зданиях выбило окна. Власти Свердловской области пока ситуацию не комментировали.

В сети также появились кадры с обрушившимся из-за взрыва подъездом. На них видно, что уничтожены передняя и задняя стены здания. Судя по кадрам, существует вероятность дальнейшего обрушения перекрытий.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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