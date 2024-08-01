Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 1 августа 2024Россия

Опубликованы кадры обрушившегося из-за взрыва в Нижнем Тагиле подъезда пятиэтажки

Появились кадры обрушившегося из-за взрыва подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле

В сети появились кадры обрушившегося из-за взрыва подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден полностью обрушившийся подъезд жилого дома. У здания нет передней и задней стены. Судя по кадрам, существует вероятность обрушения другой части здания.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме Нижнего Тагила утром в четверг, 1 августа. Очевидцы рассказали, что он был такой мощности, что в соседних домах вынесло окна. Под завалами могут находиться люди. Из-под обрушившегося подъезда уже спасли двух младенцев.

Пострадали, по неофициальным данным, шесть человек. В МЧС назвали причиной ЧП взрыв газовоздушной смеси.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Маск задался вопросом, куда пропал Байден и жив ли он. Президент США стал редко появляться на публике

      Пилоты ВСУ впервые совершили боевые вылеты на западных F-16

      Из-за кадрового дефицита в России начали «вербовать» на работу школьников

      Мать арестованного в США россиянина опровергла сообщения о его обмене

      Описана сила прогремевшего в нижнетагильской пятиэтажке взрыва

      Назван срок прихода бабьего лета в Москву

      Названа причина обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле

      Россиянин в социальных сетях оправдал атаки украинских беспилотников и был задержан ФСБ

      На Урале нелегал изнасиловал малолетнюю девочку в общественном месте и попался

      Младенцев достали из-под завалов после обрушения части дома в Нижнем Тагиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше