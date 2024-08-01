Опубликованы кадры обрушившегося из-за взрыва в Нижнем Тагиле подъезда пятиэтажки

Появились кадры обрушившегося из-за взрыва подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле

В сети появились кадры обрушившегося из-за взрыва подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден полностью обрушившийся подъезд жилого дома. У здания нет передней и задней стены. Судя по кадрам, существует вероятность обрушения другой части здания.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме Нижнего Тагила утром в четверг, 1 августа. Очевидцы рассказали, что он был такой мощности, что в соседних домах вынесло окна. Под завалами могут находиться люди. Из-под обрушившегося подъезда уже спасли двух младенцев.

Пострадали, по неофициальным данным, шесть человек. В МЧС назвали причиной ЧП взрыв газовоздушной смеси.