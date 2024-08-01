Одетые в газовиков мужчины ударили по трубе незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле

За считанные минуты до взрыва в доме в Нижнем Тагиле двое неизвестных в форме работников газовой службы якобы проверяли оборудование в соседнем здании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
По их словам, перед взрывом двое мужчин ходили по квартирам соседнего дома и якобы проверяли газовое оборудование. Незадолго до инцидента один из них ударил по газовой трубе, после чего оба скрылись.
Известно, что официальных проверок 1 августа запланировано не было. Газовое оборудование в домах проверялось около месяца назад.
О взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. В результате обрушились несколько подъездов. Под завалами могут оставаться люди, спасатели объявили минуту тишины, чтобы понять, сколько жильцов нуждаются в помощи.