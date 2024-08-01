Из-за кадрового дефицита в России начали «вербовать» на работу школьников

«Ведомости»: бизнес в России начал готовить кадры еще на школьной скамье

Из-за кадрового дефицита бизнес в России начал «вербовать» на работу школьников. О попытках компаний готовить кадры еще на школьной скамье сообщает газета «Ведомости».

Компании отмечают, что из-за нехватки рабочих рук кадры надо готовить уже с первого класса. Многие представители бизнеса уже потратили на работу со школьниками и студентами многие миллионы рублей. При этом многомиллионные затраты не окупаются и приток кадров все равно небольшой.

Впервые о подготовке кадров с детства задумались восемь-десять лет назад. Усилился интерес компаний к поиску и воспитанию кадров среди детей в условиях перегрева экономики и нехватки рабочих рук. Так, почти все крупные компании к 2024 году обзавелись профильными классами в школах, целевыми кафедрами в вузах, системой стажировок и практик.

По данным рейтингового агентства АКРА, внутренние трудовые резервы России оцениваются в семь миллионов человек, из которых 1,5 миллиона — молодежь, которую не берут на работу из-за отсутствия опыта. Из-за этого они трудятся не по профилю, а в сферах продаж, розничной торговли, обслуживания клиентов и транспорта.

Как показал опрос «Профилум» и HeadHunter, осенью 2023 года 96 процентов компаний работали с молодежью ради привлечения молодых сотрудников и формирования собственного кадрового потенциала. Как отмечают эксперты, сильнее всего конкуренция за кадры в регионах: рынок труда там более жесткий, потенциальных работников меньше и если не нанять кандидата сразу, заполучить его потом будет крайне трудно. Поэтому важно удержать потенциальных работников в городе и не дать им уехать туда, где они видят для себя больше возможностей.

Как сообщили в ЦБ, по итогам второго квартала 2024 года обеспеченность российских компаний кадрами упала до минимума за всю историю статистических наблюдений и составила -30,8 пункта. Речь идет, в частности, о нехватке специалистов различной квалификации — инженеров, монтажников, IT-персонала, складских работников и водителей.