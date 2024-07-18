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18:26, 18 июля 2024Экономика

Обеспеченность российских компаний кадрами рекордно упала

ЦБ: обеспеченность российских компаний кадрами упала до минимума в апреле-июне
СюжетНаселение России:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам второго квартала 2024 года обеспеченность российских компаний кадрами упала до минимума за всю историю статистических наблюдений и составила -30,8 пункта. О рекордном падении показателя сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

В ЦБ заявили об усилении кадрового голода в ряде отраслей российской экономики. Речь идет, в частности, о нехватке специалистов различной квалификации — инженеров, монтажников, IT-персонала, складских работников и водителей, уточнили в регуляторе.

Наибольший кризис аналитики зафиксировали в обрабатывающих отраслях. Речь идет о предприятиях, которые специализируются на выпуске продукции инвестиционного и потребительского назначения, заключили в ЦБ.

Ранее замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников спрогнозировал сокращение трудоспособного населения в России. В ближайшие несколько десятилетий, согласно ожиданиям аналитика, показатель снизится на 15 процентов. При этом обострение борьбы работодателей за квалифицированных соискателей наблюдается на российском рынке труда уже сейчас на фоне трансформации национальной экономики.

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