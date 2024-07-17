России предсказали сокращение трудоспособного населения

Экономист Капелюшников: число занятых в экономике упадет на 15 %

В России из-за перераспределения рабочей силы между отраслями сформировался рекордный навес вакансий. К такому выводу пришел замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников. Его цитирует Forbes.

Еще одной причиной стала стагнация заработных плат в 2020-2022 годах. По мнению экономиста, в настоящее время на одного безработного приходится 2,5-4,5 свободного рабочего места. В 2010 году речь шла о 0,5 вакансии. Уровень безработицы на исторически низком уровне.

Капелюшников считает, что взрывной рост количества вакансий был запущен кризисом, который вызвала пандемия коронавируса. А дополнительный импульс дала переориентация экономики на нужды ВПК.

В итоге случилось межфирменное, межотраслевое и межпрофессиональное перераспределение рабочей силы. Причем одни сектора экономики выиграли, а другие проиграли. Например, в разгар пандемии в плюсе был онлайн, а в минусе офлайн. Когда разгорелся второй санкционный кризис, выгоду извлекли предприятия военно-промышленного комплекса, операторы параллельного импорта, компании, занявшие ниши ушедших западных организаций. А вот фирмы, которые критически зависели от иностранных комплектующих понесли потери.

Работодатели же вступили же в острую конкурентную борьбу за сотрудников. Причем если в 2017 году больше всего вакансий (6-7 процентов) было в сегменте операций с недвижимостью, государственного управления и производства одежды, то в 2020-е в лидеры вырвался ресторанно-гостиничный бизнес. Там уровень вакансий вырос до 16,9 процента. К первым позициям выдвинулись строительство, торговля, деревообработка и издательское дело. А вот в таких сферах как добыча полезных ископаемых, табачная промышленность, производство кокса, автомобилестроение, финансы, образование, производство компьютеров и наука из 20 рабочих мест незаполненным остается примерно одно.

Как полагает Капелюшников, в среднесрочной перспективе навес вакансий мог бы уменьшиться, если бы экономика охладилась. Но в долгосрочной страну ждет сокращение трудоспособного населения.

«В ближайшие 10-20 лет численность занятых в российской экономике людей станет меньше на 15 процентов», — заявил он и предупредил, что это может серьезно помешать устойчивому росту российской экономики. Все потенциально значимые источники пополнения рабочей силы истощились. Если повышать уровень занятости за счет молодых людей, то среди них начнет расти доля людей без высшего образования. Это вредно для человеческого капитала. Надеяться на то, что произойдет активизация пожилого населения (сверх того, что дала пенсионная реформа) тоже не приходится.

Капелюшников считает, что остался единственный серьезный резерв рабочей силы — это ее импорт. Однако за такие рабочие руки придется конкурировать с Китаем.

Ранее сообщалось, что в 2024 году количество трудоустроенных в России выросло до 74,1 миллиона человек. В 2023 году их насчитали 73,4 миллиона.

В конце июня 2024 года Банк России сообщил, что в январе-марте 2024 года обеспеченность российских компаний кадрами рекордно снизилась.