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17:28, 10 июля 2024Экономика

Путин отметил рост числа трудоустроенных в России

Путин: число занятых в России выросло до 74,1 миллиона человек в 2024 году

Фото: Alex Kotliarskyi / Unsplash

В 2024 году число трудоустроенных в России достигло уровня в 74,1 миллиона человек, хотя в 2023-м составляло 73,4 миллиона. Рост числа занятых в стране отметил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Таким образом, число работающих в России выросло за последний год на 700 тысяч человек. При этом безработица в стране по-прежнему остается на исторически низком уровне и составляет 2,6 процента. В настоящее время в России открыты в общей сложности два миллиона вакансий, уточнил глава государства.

Согласно данным Росстата, рекордно низкий уровень безработицы в России держится второй месяц подряд. Только два миллиона граждан в возрасте 15 лет и старше можно классифицировать в качестве безработных.

Несмотря на подобную динамику, обеспеченность российских компаний кадрами, согласно данным Центробанка (ЦБ), по итогам первого квартала упала до рекордно низкого уровня. При этом планы руководителей отечественных фирм по найму персонала в апреле-июне находились на максимуме.

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