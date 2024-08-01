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09:55, 1 августа 2024Бывший СССР

Кличко назвал бредом политические амбиции до завершения конфликта

Кличко назвал бредом политические амбиции до завершения конфликта на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко назвал бредом любые политические амбиции до завершения конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Politico.

«Любые политические амбиции в наше время — это бред! Надо отбросить все это и объединиться, иначе мы потеряем страну», — отметил Кличко.

Глава украинской столицы объяснил, что у некоторых граждан «на уме виртуальные выборы». Голосование за нового мэра Киева было запланировано на 2025 год, однако в соответствии с конституцией оно не может проводиться во время военного положения.

Ранее Кличко допускал, что президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум о достижении мира. По его словам, глава государства не сможет прийти к таким важным соглашениям без узаконивания со стороны народа. При этом мэр Киева выразил мнение, что любой шаг украинского лидера грозит ему «политическим самоубийством».

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      Екатерина Грищенко
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