Количество китайских автобрендов в РФ выросло в 4,5 раза

Количество китайских автобрендов на рынке РФ с 2022 года увеличилось в 4,5 раза

Количество китайских автобрендов в России выросло в 4,5 раза с начала 2022 года. Об этом в ходе международного Евразийского форума «Такси-2024» заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, его цитирует ТАСС.

По его словам, если в начале 2022 года на российском рынке было представлено только 12 марок автомобилей из КНР, то по итогам января-апреля 2024-го их количество увеличилось до 54. Всего в России продаются машины 120 брендов (60 на начало 2022 года, к 2024 году количество увеличилось в 2 раза).

Сейчас в РФ можно купить 255 различных китайских моделей авто. Это в 6,7 раза больше по сравнению с 2022 годом. При этом общее количество различных моделей машин, представленных в России за тот же период, выросло в 2 раза, до 718.

Ранее «Автостат» подсчитал, что за первое полугодие 2024 года в России продано около 700 тысяч новых легковых автомобилей, из них на модели «АвтоВАЗа» пришлось порядка 200 тысяч, а на китайские машины — более 400 тысяч. Таким образом, в этот период бренды из КНР обогнали по продажам крупнейшего российского производителя в два раза. В общей сложности парк китайских легковых автомобилей в РФ достиг 1,86 миллиона единиц.