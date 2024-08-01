Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:09, 1 августа 2024Культура

Крид и Шаляпин выступили против замедления YouTube

Егор Крид и Прохор Шаляпин раскритиковали решение о замедлении YouTube
Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Музыкант и стример Егор Крид заявил, что замедление скорости работы видеосервиса YouTube плохо скажется и на авторах контента, и на простых зрителях. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

«Я начинал свою карьеру с YouTube, это часть меня. Что делать блогерам, у которых YouTube — это единственный заработок, вся аудитория там? Замедлили, ну ок. Вопрос в другом: зачем? Людей все равно не заставить сидеть в приложениях, в которых они не хотят» — рассказал Крид.

Еще одним артистом, выступившим против таких ограничений в отношении видеохостинга, стал Прохор Шаляпин. По его словам, неправильно лишать россиян доступа к научным фильмам и спектаклям, которые он смотрит именно на YouTube.

«Мы все против! Я лично смотрел спектакли времен СССР и научные фильмы. Не понимаю, для чего лишать меня и народ России этой возможности? Объясните нам, господа депутаты!» — написал Прохор в комментариях в запрещенной на территории РФ социальной сети.

Ранее певица Лолита высказалась о замедлении YouTube, отправив сервис на три буквы и пожелав ему гореть синим пламенем.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Журналиста Гершковича обменяли

      В Харькове произошел взрыв

      Россия освободит оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в рамках международного обмена

      Токаев встретился с Боррелем

      Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу главы Военторга

      Россиянам объяснили резкий рост цен на авиабилеты в августе

      Студентку медколледжа в Москве силой выкрали родственники из Дагестана

      Сергей Зверев назвал Пугачеву своей музой

      Россиянка не глядя подписала документы и лишилась квартиры

      В окружении Глюкозы прокомментировали слухи о ее проблемах с зависимостью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше