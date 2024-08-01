Крид и Шаляпин выступили против замедления YouTube

Егор Крид и Прохор Шаляпин раскритиковали решение о замедлении YouTube

Музыкант и стример Егор Крид заявил, что замедление скорости работы видеосервиса YouTube плохо скажется и на авторах контента, и на простых зрителях. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

«Я начинал свою карьеру с YouTube, это часть меня. Что делать блогерам, у которых YouTube — это единственный заработок, вся аудитория там? Замедлили, ну ок. Вопрос в другом: зачем? Людей все равно не заставить сидеть в приложениях, в которых они не хотят» — рассказал Крид.

Еще одним артистом, выступившим против таких ограничений в отношении видеохостинга, стал Прохор Шаляпин. По его словам, неправильно лишать россиян доступа к научным фильмам и спектаклям, которые он смотрит именно на YouTube.

«Мы все против! Я лично смотрел спектакли времен СССР и научные фильмы. Не понимаю, для чего лишать меня и народ России этой возможности? Объясните нам, господа депутаты!» — написал Прохор в комментариях в запрещенной на территории РФ социальной сети.

Ранее певица Лолита высказалась о замедлении YouTube, отправив сервис на три буквы и пожелав ему гореть синим пламенем.