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18:56, 1 августа 2024Россия

Крупный пожар начался на российском нефтезаводе

«112»: в Омске на территории нефтезавода начался крупный пожар
СюжетПожар в Омске

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Крупный пожар начался в Омске на территории нефтезавода. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

По их данным, возгорание началось на установке АВТ-10. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров.

Эту информацию также подтвердил РЕН ТВ. «Открытым огнем горит лафетная установка АВТ-10», — цитирует портал собственный источник.

По данным ГУ МЧС по Омской области, на тушение возгорания отправлены все силы предприятия и сотрудники ведомства. «В Нефтяниках действительно происходит пожар на территории одного из предприятий», — приводит NGS55.RU слова пресс-службы регионального МЧС.

Ранее на видео попал пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ростовской области, который возник после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах видны мощные языки пламени, распространившиеся на большой площади.

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      Никита Абрамов
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