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07:16, 6 июня 2024Россия

Пожар на нефтезаводе в Ростовской области после атаки ВСУ сняли на видео

Пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области сняли на видео

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ростовской области, который возник после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал на видео. Его публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны мощные языки пламени, распространившиеся на большой площади. Звуков взрывов или вспышек на видео нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область в ночь на четверг, 6 июня. Из-за этого загорелся Новошахтинский НПЗ — его тушение приостанавливали из-за повторной атаки. О пострадавших не сообщалось. Возникший после атаки БПЛА пожар уже ликвидировали.

В ту же ночь беспилотник атаковал нефтезавод в Белгородской области. Из-за удара дрона-камикадзе НПЗ загорелся в Старооскольском городском округе. В результате взрыва произошло возгорание на одном из резервуаров, его оперативно потушили четыре пожарных расчета, уточнял губернатор Вячеслав Гладков.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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