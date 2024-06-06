Беспилотный летальный аппарат (БПЛА) Вооруженных силы Украины (ВСУ) атаковал нефтезавод в Новошахтинске Ростовской области, после чего начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования
Как отмечает Telegram-канал Mash, местные жители до начала пожара слышали взрывы, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Тушение приостанавливали из-за повторной атаки
Работы по тушению были приостановлены из-за повторной атаки, сообщал Голубев. Личный состав, около 120 человек и 15 единиц техники, отвели на безопасное расстояние.
К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда
Спустя полчаса Голубев написал, что пожар на НЗНП локализован на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В ночь с 5 на 6 июня БПЛА также атаковал нефтезавод в Белгородской области
Дрон-камикадзе нанес удар по предприятию в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет
Он уточнил, что в результате взрыва произошло возгорание на одном из резервуаров, его оперативно потушили четыре пожарных расчета.
В конце мая дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае
В ночь с 18 на 19 мая на территорию НПЗ в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края упало шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Глава Славянского района Романа Синяговского сообщал о взрывах в районах старого кладбища и хуторе Трудобеликовском. Пострадавших и разрушений обнаружено не было.
Позднее стало известно, что Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае получил повреждения в результате атаки беспилотника.