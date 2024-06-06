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05:37, 6 июня 2024Россия

В Ростовской области при атаке дронов ВСУ на нефтезавод произошел пожар. Тушение прерывали из-за повторного удара

Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали на площади 100 кв. м

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотный летальный аппарат (БПЛА) Вооруженных силы Украины (ВСУ) атаковал нефтезавод в Новошахтинске Ростовской области, после чего начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования

Василий Голубевгубернатор Ростовской области

Как отмечает Telegram-канал Mash, местные жители до начала пожара слышали взрывы, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Тушение приостанавливали из-за повторной атаки

Работы по тушению были приостановлены из-за повторной атаки, сообщал Голубев. Личный состав, около 120 человек и 15 единиц техники, отвели на безопасное расстояние.

К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда

Василий Голубевгубернатор Ростовской области

Спустя полчаса Голубев написал, что пожар на НЗНП локализован на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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В ночь с 5 на 6 июня БПЛА также атаковал нефтезавод в Белгородской области

Дрон-камикадзе нанес удар по предприятию в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Он уточнил, что в результате взрыва произошло возгорание на одном из резервуаров, его оперативно потушили четыре пожарных расчета.

В конце мая дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае

В ночь с 18 на 19 мая на территорию НПЗ в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края упало шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Глава Славянского района Романа Синяговского сообщал о взрывах в районах старого кладбища и хуторе Трудобеликовском. Пострадавших и разрушений обнаружено не было.

Позднее стало известно, что Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае получил повреждения в результате атаки беспилотника.

Сергей Грехов
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