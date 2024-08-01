Лавров обсудил убийство лидера ХАМАС

Лавров обсудил с иранским коллегой убийство лидера ХАМАС Хании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Али Багери Кани убийство лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны осудили убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране в период его пребывания на церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Указано на неприемлемость политических убийств и крайне опасные последствия подобных действий, чреватых резкой эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и обвальной деградацией региональной обстановки», — отмечается в заявлении по итогам переговоров.

Дополнительно сообщается, что обе стороны выразили надежду на урегулирование конфликта в секторе Газа. По их словам, подобные происшествия лишь приводят к эскалации ситуации.

Ранее стало известно, что новым главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС и преемником ушедшего из жизни Исмаила Хании может стать Халед Машаль, переживший покушение. Он прославился тем, что пережил покушение в 1997 году, будучи политическим лидером ХАМАС в изгнании. Израильские агенты предприняли попытку отравить Машаля, когда тот находился около своего офиса в Иордании.