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11:51, 1 августа 2024Мир

В ХАМАС назвали возможного преемника Хании

Reuters: новым главой политбюро ХАМАС после Хании может стать Халед Машаль
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Халед Машаль (справа)

Халед Машаль (справа). Фото: Momen Faiz / ZUMA Press / Globallookpress.com

Новым главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС и преемником ушедшего из жизни Исмаила Хании может стать Халед Машаль, переживший покушение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в палестинском движении.

«Источники в ХАМАС сообщили, что Машаль, как ожидается, будет избран верховным лидером группировки вместо Исмаила Хании», — утверждается в публикации.

По данным агентства, Машаль прославился тем, что пережил покушение в 1997 году, будучи политическим лидером ХАМАС в изгнании. Израильские агенты предприняли попытку отравить Машаля, когда тот находился около своего офиса в Иордании.

Главы политбюро ХАМАС не стало ночью 31 июля в результате ракетного удара со стороны Израиля.

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      Елизавета Мытарева
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