В ХАМАС назвали возможного преемника Хании

Reuters: новым главой политбюро ХАМАС после Хании может стать Халед Машаль

Новым главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС и преемником ушедшего из жизни Исмаила Хании может стать Халед Машаль, переживший покушение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в палестинском движении.

«Источники в ХАМАС сообщили, что Машаль, как ожидается, будет избран верховным лидером группировки вместо Исмаила Хании», — утверждается в публикации.

По данным агентства, Машаль прославился тем, что пережил покушение в 1997 году, будучи политическим лидером ХАМАС в изгнании. Израильские агенты предприняли попытку отравить Машаля, когда тот находился около своего офиса в Иордании.

Главы политбюро ХАМАС не стало ночью 31 июля в результате ракетного удара со стороны Израиля.