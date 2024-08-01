«Лучшая эскортница Австралии» рассказала о пугающем секс-тренде среди мужчин

В сексе появился новый опасный тренд из-за популярности порнографии. Об этом порталу news.com.au рассказала 28-летнняя Катия Кортес, которая получила приз «Лучшая эскортница года Австралии» на Australian Adult Industry Awards — 2024.

По словам девушки, впервые партнер попытался душить ее во время секса без разрешения еще в ранней юности. Это произошло неожиданно, она испугалась и не знала, как реагировать. «Не забывайте, что это было больше десяти лет назад, когда о согласии в сексе не говорили так, как сейчас. Если бы он спросил заранее, позволю ли я себя душить, я бы, скорее всего, ответила "нет"», — пояснила Кортес.

Кортес продолжила сталкиваться с этим пугающим секс-трендом и после того, как начала работать в секс-индустрии. Именно тогда она узнала, что это распространенный фетиш, который считается частью сексуальных практик, связанных с доминированием и подчинением, а также с сенсорными сексуальными экспериментами. Многие клиенты Кортес пытались душить ее, не спрашивая разрешения.

При этом практика удушения при неправильном подходе может привести к опасным последствиям — кислородному голоданию, повреждению мозга и даже смерти. По мнению Кортес, тот факт, что больше половины сексуально активных австралийцев бездумно включают этот элемент в секс с партнершами — следствие просмотра порно и неспособности критически осмыслить увиденное. Кортес считает, что мужчины не понимают, что происходящее на экране — это фантазия, которая реализуется на съемочной площадке после взаимного согласия и под контролем третьих лиц.

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