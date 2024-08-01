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13:24, 5 августа 2024Забота о себе

Любителям пива назвали главное последствие его употребления

Эндокринолог Сикорский предупредил, что у любителей пива повышен риск ожирения

Фото: Elevate / Unsplash

Частое употребление пива грозит ожирением, проблемами с сердцем и другими проблемами со здоровьем, предупредил эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказал о риске развития многих опасных болезней у любителей этого напитка.

Сикорский назвал главным последствием регулярного употребления любых спиртных напитков алкоголизм. Также, как отметил врач, этиловый спирт, содержащийся в спиртных напитках, в том числе и в пиве, вызывает повреждение всех без исключения органов, прежде всего печени, поджелудочной железы, головного мозга, репродуктивной системы.

При избыточном употреблении пива сердце увеличивается в объеме, нарушается его работа, повышается кровяное давление. Это существенно повышает риск инфаркта и инсульта

Олег Сикорскийэндокринолог

Помимо этого, по словам Сикорского, пиво само по себе очень калорийное, поэтому оно провоцирует развитие ожирения и всех сопутствующих ему заболеваний, включая диабет. «Набор веса происходит также из-за того, что пиво вызывает повышение аппетита. Из-за этого человек начинает закусывать и выбирает, как правило, высококалорийные закуски, чтобы смягчить воздействие алкоголя. Также в пиве есть сахар, который тоже способствует набору веса», — объяснил врач.

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Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Наталья Панина назвала самое токсичное вещество в пиве. По ее словам, к негативным последствиям для организма приводит содержащийся в напитке этиловый спирт.

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      Наталья Обрядина
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