Маск задался вопросом, куда пропал Байден и жив ли он. Президент США стал редко появляться на публике

Маск задался вопросом о том, на самом ли деле жив Байден и куда он пропал

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обратил внимание на вопросы в соцсетях о местонахождении президента США Джо Байдена. Журналисты и политики неоднократно обращали внимание, что американский лидер перестал появляться на публике после выхода из президентской гонки. В Белом доме заявляют, что Байден по-прежнему продолжает выполнять свои обязанности.

Маск отреагировал на вопрос о Байдене в соцсетях

Пользовательница соцсети X (бывшая Twitter) спросила в публикации, куда делся президент США и жив ли он. «Байден жив? Я имею в виду, я знаю, что он выбыл из гонки... но он все еще президент. Где он?» — написала она.

Маск прокомментировал эту запись эмодзи с пожимающим плечами человеком.

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

В соцсетях также появилась теория заговора, согласно которой Байдена после выхода из президентской гонки могли подменить двойником. Авторы подобных публикаций утверждают, что президент США якобы стал выше.

В Белом доме объясняли пропажу Байдена «перекалибровкой»

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что Байден не скрывается от публики и продолжает руководить страной.

По ее словам, предположение о том, что американский лидер отошел от дел, ошибочное. Она также ответила на вопрос, поменялось ли расписание Байдена, в котором теперь присутствует множество закрытых мероприятий, в результате чего президент может несколько дней не появляться на публике.

«Перемена есть, у нас происходит перекалибровка после того, как он отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев», — сказала представитель Белого дома.

Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки. «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — сказал он.

После этого президент США стал редко появляться на публике. Представители Республиканской партии требовали предъявить доказательство того, что Байден жив.