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07:10, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Маск заметил особенность запроса в Google про Трампа

Маск: Google выдает по запросу о выступлении Трампа речь Камалы Харрис
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Aly Song / Reuters

Google по запросу о выступлении кандидата в президенты США Дональда Трампа выдает речь вице-президента страны Камалы Харрис. На это обратил внимание бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Только что написал в Google ‘выступление Трампа’, и первым результатом была Камала», — написал Маск.

Ранее бизнесмен заподозрил компанию Google во вмешательстве в выборы президента США. «У Google стоит блокировка на президента Дональда Трампа», — написал бизнесмен, приложив к публикации скриншот с поисковым запросом «президент Дональд». Там предлагаются такие варианты поиска, как «президент Дональд Дак» и «президент Дональд Рейган».

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      Евгений Силаев
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