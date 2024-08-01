Маск заметил особенность запроса в Google про Трампа

Маск: Google выдает по запросу о выступлении Трампа речь Камалы Харрис

Google по запросу о выступлении кандидата в президенты США Дональда Трампа выдает речь вице-президента страны Камалы Харрис. На это обратил внимание бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Только что написал в Google ‘выступление Трампа’, и первым результатом была Камала», — написал Маск.

Ранее бизнесмен заподозрил компанию Google во вмешательстве в выборы президента США. «У Google стоит блокировка на президента Дональда Трампа», — написал бизнесмен, приложив к публикации скриншот с поисковым запросом «президент Дональд». Там предлагаются такие варианты поиска, как «президент Дональд Дак» и «президент Дональд Рейган».