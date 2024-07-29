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23:38, 29 июля 2024Мир

Маск заподозрил Google во вмешательстве в выборы президента США и пригрозил проблемами

Маск заподозрил Google во вмешательстве в выборы президента США
СюжетВыборы президента США 2024
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск заподозрил компанию Google во вмешательстве в выборы президента США. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

«У Google стоит блокировка на президента Дональда Трампа», — написал бизнесмен, приложив к публикации скриншот с поисковым запросом «президент Дональд». Там предлагаются такие варианты поиска, как «президент Дональд Дак» и «президент Дональд Рейган».

Маск пригрозил Google серьезными проблемами, если компания действительно вмешивается в выборы.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американский предприниматель на одном из мероприятий призвал миллиардеров попросить своих друзей проголосовать за кандидата в президенты США бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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      Марина Совина
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