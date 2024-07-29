Маск заподозрил Google во вмешательстве в выборы президента США и пригрозил проблемами

Американский предприниматель Илон Маск заподозрил компанию Google во вмешательстве в выборы президента США. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.
«У Google стоит блокировка на президента Дональда Трампа», — написал бизнесмен, приложив к публикации скриншот с поисковым запросом «президент Дональд». Там предлагаются такие варианты поиска, как «президент Дональд Дак» и «президент Дональд Рейган».
Маск пригрозил Google серьезными проблемами, если компания действительно вмешивается в выборы.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что американский предприниматель на одном из мероприятий призвал миллиардеров попросить своих друзей проголосовать за кандидата в президенты США бывшего американского лидера Дональда Трампа.