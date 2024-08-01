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11:00, 1 августа 2024Мир

Мать арестованного в США россиянина опровергла сообщения о его обмене

Мать арестованного в США гражданина РФ Винника опровергла сообщения о его обмене
Александр Винник

Александр Винник. Фото: Юрий Малинов / ТАСС

Вера Винник, мать арестованного в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e российского гражданина Александра Винника, опровергла сообщения о его возможном обмене. Об этом женщина рассказала в интервью изданию «Известия».

«Это очередная какая-то утка. Я сейчас разговаривала с сыном, с тюремного телефона он звонит. Он сказал, что работает в прачечной в тюрьме, пришел с работы и скоро пойдет спать», — сказала она.

«Вы знаете, если бы это было так, то он бы не звонил мне с тюремного телефона», — добавила Винник, отметив, что даже адвокат ее сына ничего не знает про возможный обмен.

Ранее адвокат Александра Винника опроверг пропажу своего подзащитного из базы данных Федерального бюро тюрем (ФБТ).

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      Глеб Бажуткин
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