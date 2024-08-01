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09:36, 1 августа 2024Россия

Мать рассказала об обнаружении семилетнего сына без признаков жизни у залива в Приморье

Семилетнего ребенка нашли без признаков жизни у Амурского залива в Приморье

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Семилетнего мальчика без признаков жизни нашли на берегу Амурского залива в Приморье. Подробности об этом рассказала его мать, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Сегодня, 1 августа, мы подтверждаем, что Богдана нашли. Нашли на берегу. Его, видимо, сегодня ночью выбросило на берег, потому что здесь бывают отдыхающие», — сказала женщина.

Она поблагодарила всех волонтеров и спасателей, которые участвовали в поисках — к ним были привлечены катера и водолазы. Ребенка без признаков жизни нашли участники волонтерского движения «Искра», уточнила мать мальчика.

Семилетний ребенок пропал на пляже в Приморском крае почти неделю назад — 26 июня. 44-летний отец на несколько минут оставил сына без присмотра, после чего последний исчез. Находившаяся рядом девушка увидела спасательный круг в открытом море. Мальчика нашли спустя шесть дней поисков.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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