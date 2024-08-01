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06:36, 1 августа 2024Россия

В Приморье нашли тело пропавшего ребенка

В Приморье нашли тело пропавшего 26 июля на пляже 7-летнего мальчика

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Приморье нашли тело семилетнего мальчика, который пропал на пляже 26 июля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя региональной прокуратуры.

Отмечается, что ребенка нашли на территории Артемовского городского округа. Поисковые работы завершены.

Мальчик пропал 26 июля в бухте Безымянная в поселке Дунай. 44-летний отец на несколько минут оставил сына без присмотра, после чего последний исчез. Находившаяся рядом девушка увидела спасательный круг в открытом море.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мальчика искали спасатели, полицейские, волонтеры и местные жители.

Также утром 31 июля специалисты зафиксировали 95 подтоплений, днем ранее их было 45.

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      Евгений Силаев
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