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12:01, 1 августа 2024Россия

Матвиенко объяснила неготовность России оценить мирный план Трампа по Украине

Спикер СФ Матвиенко: Москва не готова оценить мирный план Трампа по Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москва не готова оценить мирный план бывшего президента США и кандидата на новый срок Дональда Трампа по Украине, так как Россия не знает, в чем именно заключается инициатива. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

Как подчеркнула Матвиенко, у документа, с которым Россия так и не была ознакомлена, уже слишком много интерпретаций, поэтому оценить саму инициативу пока невозможно — с этим связана неготовность Москвы реагировать на план Трампа.

«Мы не готовы на таких условиях давать оценку. (...) Хотелось бы его получить, хотелось бы его услышать, с тем чтобы можно было дать ему оценку», — объяснила политик.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в случае победы на выборах может принудить Владимира Зеленского к миру. Такое развитие событий допустил на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник в интервью журналу Time. В связи с этим 2025 год будет «очень тяжелым» для Киева, считает политик.

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