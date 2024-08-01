Медведчук назвал предпочтительного кандидата в президенты США

Медведчук: Трамп является предпочтительным кандидатом в президенты США

Бизнесмен Дональд Трамп является предпочтительным кандидатом в президенты США, ведь он сможет разрешить украинский конфликт. Об этом сообщил бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.

«Трамп — прагматик, его расчет заключается в том, что, завязнув в войне с Россией, США подставят спину Китаю», — сказал Медведчук.

По его мнению, контроль над Азиатско-Тихоокеанском регионом для США намного важнее Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не знает, как строить диалог с Трампом в случае его победы на выборах. «Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог», — сказал Зеленский.