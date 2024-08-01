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09:10, 1 августа 2024Бывший СССР

Медведчук раскрыл судьбу западных спонсоров Зеленского

Медведчук: Зеленский потопит западных спонсоров от Харрис до Макрона
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС раскрыл судьбу западных спонсоров президента Украины Владимира Зеленского, по его словам он «потопит» одного политика за другим от вице-президента США Камалы Харрис до президента Франции Эммануэля Макрона.

«Все, кто спонсирует Зеленского, имеют большие проблемы с рейтингами в своих странах: Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц, [бывший премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, [премьер-министр Чехии Петр] Фиала, [премьер-министр Бельгии Александер] де Кроо», — рассказал Медведчук.

Украинский лидер окажет влияние и на других западных политиков из-за того, что, как считает Медведчук, «политические трупы вцепились в тех, кто менее замазан Зеленским». Так, по его мнению, на политическом дне может оказаться и вице-президент США Камала Харрис.

Ранее глава движение «Другая Украина» заявил, что самыми важными спонсорами президента Украины Владимира Зеленского в республике стали олигархи — Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и Виктор Пинчук. Медведчук отметил, что важно разделять финансовую поддержку Западом украинского конфликта и спонсорство самого Зеленского.

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      Валентин Карант
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