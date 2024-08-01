Мэр Киева возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти страны

Кличко возложил на власти Украины ответственность за снос усадьбы Зеленских

Мэр Киева Виталий Кличко переложил на власти Украины ответственность за снос усадьбы мещан Зеленских, передает РИА Новости.

«Снос усадьбы Зеленских — циничное уничтожение исторического здания его владельцем. (...) Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность», — рассказал Кличко.

По его словам, власти города не имеют правовых инструментов заставить владельцев здания заняться его реконструкцией, а правоохранительные органы и строительные компании, по его словам, подрывают работу его администрации.

Ранее стало известно, что власти Киева будут судиться с компанией, снесшей историческую усадьбу мещан Зеленских конца XIX века в центре украинской столицы. Кличко подчеркнул, что от застройщика потребуют восстановить особняк в первозданном виде.