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09:57, 1 августа 2024Бывший СССР

Мэр Киева возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти страны

Кличко возложил на власти Украины ответственность за снос усадьбы Зеленских
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко переложил на власти Украины ответственность за снос усадьбы мещан Зеленских, передает РИА Новости.

«Снос усадьбы Зеленских — циничное уничтожение исторического здания его владельцем. (...) Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность», — рассказал Кличко.

По его словам, власти города не имеют правовых инструментов заставить владельцев здания заняться его реконструкцией, а правоохранительные органы и строительные компании, по его словам, подрывают работу его администрации.

Ранее стало известно, что власти Киева будут судиться с компанией, снесшей историческую усадьбу мещан Зеленских конца XIX века в центре украинской столицы. Кличко подчеркнул, что от застройщика потребуют восстановить особняк в первозданном виде.

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      Валентин Карант
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