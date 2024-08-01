В московском метро появились необычные турникеты

В московском метро появились турникеты ростом с человека

Пассажиры московского метро смогут наблюдать на входе в павильоны необычные турникеты. О нововведении пишет портал MSK1.RU.

Новые турникеты с человеческий рост уже появились в вестибюле станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии. Для прохода через него требуется приложить карту не к желтому кругу, а к вертикальной черной панели.

Удобство пользования таким прибором вызывает двоякое мнение у экспертов. «С точки зрения задумки по пропуску изменилась лишь несущественная, но важная деталь: боковые стенки турникетов стали тоньше, а это значит, что будет больше мест для установки дополнительных турникетов, для увеличения пропускной способности вестибюля станции», — считает транспортный аналитик Владислав Булгаков.

В то же время он отмечает, что расположение самого валидатора может лишь усугубить ситуацию с очередями в столичном метрополитене. Так, горизонтальная панель, по его словам, намного эргономичнее. «А учитывая то, насколько важны секунды в часы пик, то такое решение может ухудшить показатели по пропускной способности напряженных станций», — пояснил Булгаков.

Ранее московское метро обзавелось новым сервисом шеринга. Посетителям стал доступен прокат зонтов.