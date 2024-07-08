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22:35, 8 июля 2024Экономика

В Москве появился новый вид шеринга

В московском метро появился зонтшеринг

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Столичный метрополитен обзавелся еще одним сервисом шеринга. О новинке пишет Агентство городских новостей «Москва».

Наравне с каршерингом, кикшерингом и букшерингом москвичам стал доступен сервис аренды зонтов. Проект носит название «ЗонтБери». Пункты проката размещены в метро. Воспользоваться услугой можно, отсканировав QR-код на автомате и внеся оплату. Вернуть зонт можно в любой удобный пункт проката.

Сервис появился после того, как в пятницу, 5 июля, по мегаполису и Подмосковью пронесся ураган «Орхан». Надвигавшийся холодный атмосферный фронт зафиксировали и из космоса.

В регионе наблюдались ливни, грозы и град. Из-за непогоды в отдельных районах повалило деревья — одно из них придавило мужчину, его не удалось спасти, второе — повредило дом. В области также заметили смерч.

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      Виктория Клабукова
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